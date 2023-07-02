В Якутии действуют 88 лесных пожаров площадью свыше 51 тыс. га

За день ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади свыше 5 тыс. га

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 80 лесных пожаров общей площадью более 51 тыс. га зафиксировано в Якутии, сообщили в воскресенье ТАСС в Минэкологии республики.

"Всего на территории Якутии по состоянию на 16:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) действуют 88 лесных пожаров с общей площадью 51 048,2 га", - сообщили в министерстве.

По информации министерства, возгорания зарегистрированы в Алданском (12), Вилюйском (2), Верхнеколымском (5), Жиганском (4), Нерюнгринском (2), Нюрбинском (1), Оймяконском (16), Олекминском (3), Среднеколымском (3), Томпонском (10), Усть-Алданском (1) и Усть-Майском районах (29).

За день ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади свыше 5 тыс. га, обнаружено 5 возгораний. В тушении задействованы 465 человек, 31 единица автомобильной и специальной техники, 5 вертолетов Ми-8Т. На авиапатрулировании работали 17 самолетов.

По данным правительства Якутии, особый противопожарный режим действует на территориях Алданского, Абыйского, Вилюйского, Усть-Алданского, Олекминского, Мирнинского, Усть-Майского, Эвено-Бытантайского районов. Режим ЧС введен в Усть-Майском районе Якутии. Также 2 июля режим ЧС введен в Олекминском районе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона зарегистрировали 1 696 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.