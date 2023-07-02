На Украине сообщили, что часть Черкассов осталась без водоснабжения из-за аварии

Украинское издание "Общественное" отметило, что восстановление электроснабжения станции займет несколько часов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Часть административного центра Черкасской области Украины города Черкассы осталась без водоснабжения в результате аварии на насосной станции. Об этом сообщила оперативная служба Черкасского горсовета.

"Город Черкассы, нет водоснабжения из-за аварии на насосной станции "Черкассыводоканала", - говорится в сообщении службы Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Агентство РБК-Украина сообщило, что водоснабжение отсутствует в микрорайонах Казбет, Дахновский и Луначарский. Украинское издание "Общественное" со ссылкой на местное облэнерго сообщило, что восстановление электроснабжения станции займет несколько часов.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2022 году население Черкасс составляло около 270 тыс. человек.