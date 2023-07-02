2 июля, 10:44,
обновлено 2 июля, 11:03

Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению

EPA-EFE/ Phil Nijhuis
Здание посольства Белоруссии в Нидерландах
© EPA-EFE/ Phil Nijhuis

В диппредставительстве рассказали, что в результате "акта вандализма" выбито стекло и "загрязнен фасад"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на посольство Белоруссии в Гааге. Об этом ТАСС сообщили в белорусском диппредставительстве.

"Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля", - уточнили в посольстве.

В диппредставительстве проинформировали, что в результате "акта вандализма" выбито стекло и "загрязнен фасад".

"Прибывший наряд [нидерландских] правоохранителей задержал злоумышленника", - сообщили в посольстве.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что в ходе нападения неизвестные разбили камнями несколько стекол и нанесли на стены различные надписи, в том числе обвиняющие президента Белоруссии Александра Лукашенко в терроризме. 

Теги:
БелоруссияНидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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