Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению

В диппредставительстве рассказали, что в результате "акта вандализма" выбито стекло и "загрязнен фасад"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на посольство Белоруссии в Гааге. Об этом ТАСС сообщили в белорусском диппредставительстве.

"Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля", - уточнили в посольстве.

В диппредставительстве проинформировали, что в результате "акта вандализма" выбито стекло и "загрязнен фасад".

"Прибывший наряд [нидерландских] правоохранителей задержал злоумышленника", - сообщили в посольстве.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что в ходе нападения неизвестные разбили камнями несколько стекол и нанесли на стены различные надписи, в том числе обвиняющие президента Белоруссии Александра Лукашенко в терроризме.