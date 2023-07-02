Житель КБР пытался сжечь религиозную литературу в мечети

Злоумышленник объяснил свои действия призывом "внутреннего голоса"

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) пытался сжечь религиозную литературу в мечети "по призыву внутреннего голоса". По этому факту в администрации Чегемского района состоялась встреча сотрудников органов власти с участием представителей Духовного управления мусульман, сообщили в воскресенье в ДУМ КБР.

"В мечети сельском поселении Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении. Гражданин подтвердил свои действия подсказкой "внутренним голосом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале духовного управления.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в Следственный комитет.

"Ситуация находится под контролем. Предостерегаем вас от публичного распространения ложной информации, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили в религиозной организации.