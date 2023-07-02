В Новосибирской области завели уголовное дело после избиения 15-летнего мальчика

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что несовершеннолетних обвиняемых задержали

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Двое подростков избили 15-летнего мальчика в селе Плотниково в Новосибирской области, пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. 15-летний потерпевший госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетние обвиняемые задержаны, им избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.