Участники беспорядков во Франции попытались поджечь машину мэра коммуны в центре страны

Благодаря быстрому вмешательству сил правопорядка удалось избежать значительного ущерба

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Участники беспорядков в ночь на воскресенье попытались поджечь автомобиль мэра французской коммуны Ля Риш (регион Центр - Долина Луары), стоящий возле его дома. Об этом сообщила в своем Twitter префектура департамента Эндр и Луара.

"В ночь на воскресенье погромщики попытались поджечь автомобиль мэра коммуны Ла Риш. Благодаря быстрому вмешательству сил правопорядка удалось избежать значительного ущерба", - отмечается в коммюнике.

Как отмечает телеканал France 3, нападавших было семеро. По факту нападения в полицию направлена жалоба.

Наиболее серьезной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз. Нападение на дом мэра коммуны произошло в ночь на воскресенье, когда глава муниципалитета находился на рабочем месте. Неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась семья главы коммуны, а после поджечь это здание при помощи фейерверков.

Спасаясь от нападения, жена и один из двоих детей мэра получили травмы. Супруга госпитализирована, помощь ребенку оказана на месте. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию сотрудников правоохранительных органов.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, вместе с тем, об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.