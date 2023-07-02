2 июля, 12:49

В Рязанской области в ДТП погиб один человек

Четверо пострадали

ТАСС, 2 июля. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе М-5 "Урал" в Рыбновском районе Рязанской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате столкновения автомобилей Chevrolet Lacetti и ГАЗ на 175-м км автодороги М5 "Урал" в Рыбновском районе 52-летний водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Также травмы различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet Lacetti, детей среди пострадавших нет. "По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в ведомстве. 

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