Под Новосибирском загорелись два кафе и магазин с автомаслами

Площадь возгорания составляла 400 кв. м

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Два кафе, магазин с автомаслами и пристройка загорелись на площади 400 кв. м под Новосибирском. В здании находятся газовые баллоны, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Площадь пожара - 400 кв. м. Горят два кафе, магазин с автомаслами, и пристройка",- рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что кафе и магазин расположены в одноэтажном здании. "Со слов сотрудников, людей внутри нет, там высокая температура, внутри находятся газовые баллоны", - рассказали в ведомстве.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек.

Позже стало известно, что возгорание ликвидирвали. "Ликвидация открытого горения [объявлена в] 19:52 [15:52 мск]", - рассказали в пресс-службе.