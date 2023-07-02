В Новой Москве возбудили уголовное дело после того, как отец выстрелил в сына из ружья

Инцидент произошел в ходе ссоры во время распития спиртных напитков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство после того, как отец выстрелил в сына из ружья во время ссоры в Новой Москве. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в столичном главке ведомства.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, в рамках расследования уголовного дела назначили несколько судебных экспертиз, в том числе баллистические и химическая. "Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы", - добавили в главке.

По данным следствия, 1 июля 63-летний мужчина в доме в поселке Первомайское в Новой Москве в результате конфликта выстрелил в своего сына 1994 года рождения. Пострадавший был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Накануне в прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.