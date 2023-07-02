В одном из хозяйств Тувы выявили возбудитель сибирской язвы

В управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщили, что возбудитель обнаружили в результате исследований патологического материала лошади

ТАСС, 2 июля. Лабораторные исследования патологического материала лошади из одного из хозяйств Тувы выявили возбудитель сибирской язвы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

"В результате проведенных лабораторных исследований патологического материала, отобранного от лошади из личного подсобного хозяйства, <…> в ГБУ "Тувинская ветеринарная лаборатория" выявлен возбудитель особо опасного заболевания сибирская язва", - сказали в ведомстве.

Все мясо изъято из оборота и сожжено. На чабанской стоянке проведена дезинфекция. Организована вакцинация всего восприимчивого поголовья. Также осуществляется клиническое наблюдение за животными, признаков схожих с сибирской язвой у них не выявлено.

Ранее сообщалось, что мужчина был госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения стоянки. В субботу в управлении ТАСС сообщили, что в хозяйстве содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела.