Суд рассмотрит вопрос о штрафе Варламову за посты без маркировки иноагента 10 августа

Блогеру грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) по статье о публикации материалов без маркировки иноагента 10 августа. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в суде.

"Рассмотрение протокола, составленного по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента) в отношении И. А. Варламова назначено на 11:00 мск 10 августа", - сказали в суде.

В суде не уточнили, какие именно посты Варламова стали поводом для составления протокола. Согласно закону, блогеру грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В конце марта Минюст РФ внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.