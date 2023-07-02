На Кубани выясняют причины ЧП в Приморско-Ахтарске

В соцсетях ранее появилось видео из города, на котором запечатлен, предположительно, взрыв и столб дыма

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края устанавливают обстоятельства произошедшего в городе Приморско-Ахтарск, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. Пострадавших в ходе инцидента нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего", - написал он.

В воскресенье в соцсетях появилось видео из Приморско-Ахтарска, на котором запечатлен, предположительно, взрыв и столб дыма.

Город Приморско-Ахтарск расположен на северо-западе Краснодарского края на побережье Азовского моря. Численность населения составляет более 32 тыс. человек. По данным из открытых источников, на северо-восточной окраине города расположен военный аэродром Приморско-Ахтарск. В социальных сетях и Telegram-каналах ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что ЧП произошло недалеко от него.