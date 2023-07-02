В Астраханской области загорелся мусор на площади 800 кв. м

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что пожарно-спасательные подразделения отреагировали по повышенному рангу пожара

АСТРАХАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Возгорание мусора зафиксировано на площади 800 кв. м в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 17:46 (16:46 мск ) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании мусора в Наримановском районе, ул. Железнодорожная, д. 1в. Общая площадь возгорания - 800 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Информация уточняется.

В региональном главке МЧС предупредили, что в связи с возгоранием мусора и с учетом складывающейся метеорологической обстановки возможно распространение запаха гари из Наримановского района до города Астрахани.

Это повторное возгорание мусора в Наримановском районе за неделю. В четверг днем мусор загорелся на площади 3,5 тыс. кв. м, ликвидация пожара была объявлена в 11:46 мск в пятницу. Предварительной причиной крупного возгорания мусора, тушение которого продолжалось почти сутки, стало неосторожное обращение с огнем.