В Иркутской области около 500 человек остались без электричества из-за ветра

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что из-за непогоды было обесточено три линии по 10 кВ

ТАСС, 2 июля. Около 500 человек остались без энергоснабжения в городе Нижнеудинске в Иркутской области из-за упавших в результате сильного ветра веток, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"На данный момент по двум линиям электроснабжение восстановлено. По одной продолжаются работы. Без электричества - порядка 500 абонентов. Бригады будут работать до полного восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за непогоды было обесточено три линии по 10 кВ. Под отключение попали 1 580 человек.

По данным регионального главка МЧС, циклон зашел на территорию региона из Красноярского края.