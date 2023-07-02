В Оренбургской области пропавшую пятилетнюю девочку нашли мертвой

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются

ТАСС, 2 июля. Сотрудники полиции нашли мертвой пятилетнюю девочку, пропавшую в Сорочинске в Оренбургской области в пятницу. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

"Устанавливаются обстоятельства смерти девочки, пропавшей 30 июня 2023 года в городе Сорочинске. Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты следственного управления устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным ведомства, 30 июня днем пятилетняя девочка ушла из двора дома на улице Набережной города Сорочинска, ее местонахождение до настоящего времени было неизвестно. К поисковым мероприятиям привлекли полицейских, кинологов со служебными собаками, волонтеров. По факту исчезновения ребенка следственные органы возбудили уголовное дело.