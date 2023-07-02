2 июля, 16:23
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Горловку менее чем за полчаса

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь вели из орудий ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье трижды подвергли Горловку в Донецкой Народной Республике артиллерийским обстрелам. Огонь велся из орудий ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, под огнем ВСУ находится Никитовский район Горловки. В 18:20 мск ВСУ выпустили по этому району 5 снарядов калибром 122 мм. Спустя 10 минут украинские военные вновь нанесли сюда удар, выпустив 12 реактивных снарядов из РСЗО. В 18:40 мск Никитовский район снова подвергся артиллерийскому удару: ВСУ выпустили по нему 6 снарядов калибром 152 мм.

По данным представительства региона в СЦКК, в воскресенье ВСУ уже семь раз подвергали Горловку артиллерийским ударам. 

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