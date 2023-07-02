В Челябинске микроавтобус столкнулся с "Камазом"

Пострадали девять человек, в том числе один ребенок

ТАСС, 2 июля. Микроавтобус перевернулся после столкновения с "Камазом" с полуприцепом в Челябинске. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Шестеро госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в воскресенье.

"Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребенок. Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска, трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками СМП (скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) отказались от госпитализации", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на место аварии были направлены восемь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообшалось, что микроавтобус столкнулся с "Камазом" с полуприцепом, после чего опрокинулся, задев электроопору. "По предварительным данным, произошло столкновение "Камаза" с полуприцепом, за управлением <...> мужчина 1985 года рождения, с автомобилем Ford Transit, за управлением мужчина 1962 года рождения. В результате ДТП Ford Transit совершил столкновение с электроопорой, после чего совершил опрокидывание на крышу. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 16:05 мск, на Свердловском тракте.