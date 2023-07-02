В Волгограде проверяют аэропорт из-за сообщения с угрозой взрыва

Пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова сообщила, что поводом стало письмо, поступившее в редакцию местного интернет-СМИ

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Проверка проводится в аэропорту Волгограда после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва в аэропорту. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"В редакцию [интернет-СМИ] пришло письмо [с угрозами взрыва], они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту", - сказала собеседница агентства.

Информация об эвакуации посетителей и сотрудников не уточняется. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, все запланированные на воскресенье рейсы осуществляются по расписанию.