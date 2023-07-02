В центре Москвы в ДТП с патрульной машиной и такси пострадал полицейский

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Такси и патрульная машина полиции столкнулись в центре Москвы, в результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Третьяковском проезде в районе дома 1 произошло ДТП - столкнулись автомобиль такси и патрульная машина полиции. Предварительно, полицейский получил телесные повреждения, решается вопрос о направлении его в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.