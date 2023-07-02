В Москве пассажир остался жив после падения на пути на станции метро "Юго-Восточная"

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадавшего передали медикам для осмотра

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и метро помогли подняться на платформу пассажиру, упавшему на жесткий путь на станции метро "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции "Юго-Восточная" Московского метрополитена на Некрасовской линии произошло падение пассажира на жесткий путь. Сотрудники полиции и метро помогли человеку подняться на платформу", - сказал собеседник агентства. Пассажир передан медикам для осмотра.