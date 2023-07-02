В Саратовской области число погибших в ДТП на трассе выросло до четырех

Шесть человек пострадали

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП, произошедшем в субботу на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, выросло до четырех, сообщили в управлении ГИБДД по региону в воскресенье.

"Четвертый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончался", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось о трех погибших и шести пострадавших. Среди пострадавших были трое детей.

ДТП случилось в субботу вечером на 391-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Там столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. В результате до прибытия скорой помощи погибли водитель и два пассажира ВАЗ. По информации пресс-службы прокуратуры региона, предварительной причиной ДТП стал выезд ВАЗ на встречную полосу, сотрудники надзорного ведомства проводят проверку.