СМИ: автомобиль, на котором пытались протаранить дом мэра во Франции, могли угнать

Следователи продолжают поиск всех участников нападения

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Автомобиль, на котором злоумышленники пытались протаранить ограждение дома мэра коммуны Л'Ай-ле-Роз близ столицы Франции, мог числиться угнанным. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По их сведениям, аналогичный минивэн Renault Scenic был объявлен угнанным неподалеку от коммуны Френ. Оперативно подтвердить эту информацию пока не удалось ввиду сильных повреждений автомобиля при таране забора и возгорании. Следователи продолжают поиск всех участников нападения, классифицированного прокуратурой Кретея как "покушение на убийство".

Инцидент произошел в ночь на 2 июля, когда мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз находился на работе. Неизвестные попытались протаранить ограду дома, где находилась семья градоначальника, и поджечь здание при помощи фейерверков. Спасаясь от нападения, жена и один из двух детей получили травмы. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию стражей порядка.

Полицейские продолжают поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.