2 июля, 19:35

В ЛНР два города остались без воды по техническим причинам

Подачу воды прекратили в Артемовске и Зоринске

ЛУГАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Города Артемовск и Зоринск Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без воды по техническим причинам, сообщается в воскресенье в Telegram-канале предприятия "Лугансквода". Восстановить подачу воды планируется 5 июля.

"Второго июля по техническим причинам прекращена подача воды в Артемовск и Зоринск", - говорится в сообщении. Отмечается, что подачу воды планируется восстановить 5 июля.

Кроме того, сообщается о сокращении подачи воды на 30% в таких городах, как Стаханов и Брянка. На предприятии рассчитывают вернуться к восстановлению прежнего режима подачи воды 4 июля.

Накануне из-за аварии без воды остались города Свердловск, Червонопартизанск и соседние с ними поселки. 

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