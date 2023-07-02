В Коми произошел разлив нефти

Часть нефтепродуктов попала в реку Колва

ТАСС, 2 июля. Разлив нефти из-за неисправности трубопровода произошел в воскресенье на территории округа "Усинск" в Республике Коми, кроме того, часть нефтепродуктов попала в реку Колва. В связи с инцидентом введен режим "Повышенная готовность", об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства в официальном Telegram-канале.

"На территории округа "Усинск" действует режим "Повышенная готовность". Сегодня на промысловом трубопроводе ООО "Нобель Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Николая Такаева. Для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и 4 единицы техники.