В Венесуэле истребитель Су-30 ВВС потерпел крушение

По информации Минобороны страны, один из летчиков погиб

КАРАКАС, 2 июля. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель Су-30МК2 Военно-воздушных сил Венесуэлы в воскресенье потерпел крушение в штате Миранда при проведении тренировочного полета, один из летчиков погиб. Об этом сообщило министерство обороны страны.

По его данным, летчики успели катапультироваться, но командир воздушного судна, полковник Паулино Хосе Миллан Сабино, погиб при приземлении. Отмечается, что самолет разбился при подготовке к параду по случаю Дня независимости Венесуэлы 5 июля.

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования семье погибшего летчика и распорядился начать расследование причин авиакатастрофы.