Суд в Киеве ужесточил меру пресечения защищавшей УПЦ у лавры активистке

Виктория Кохановская теперь должна находиться под домашним арестом круглосуточно

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Фото соответствующего решения суда опубликовано в Telegram-канале активистки.

Кохановская, которую 21 апреля поместили под домашний арест, сообщила 29 июня, что апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил для нее требование носить электронный браслет. 30 июня пресс-служба УПЦ проинформировала, что Кохановская после смены ей меры пресечения приезжала "поклониться лаврским святыням, о чем рассказывала своим подписчикам в прямом эфире". По данным церкви, в этот момент к ней подошел молодой человек, "который распылил газ ей прямо в лицо".

"Печерский районный суд города Киева, объявляя результативную часть решения об изменении меры пресечения, запретил мне обращаться в медицинское учреждение, несмотря на то, что у меня химические ожоги первой степени обоих глаз и даже есть направление на стационарное лечение, угроза потери зрения", - написала Кохановская в Telegram-канале. По словам правозащитницы, суд также запретил ей спускаться в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

30 июня Кохановская сообщила, что правоохранительные органы ходатайствуют о помещении ее в СИЗО на два месяца.