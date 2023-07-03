Ущерб магазинов Марселя из-за погромов превысил €100 млн

Председатель торгово-промышленной палаты "Экс-Марсель-Прованс" Жан-Люк Шовен отметил, что повреждены почти 400 торговых точек

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб на сумму более €100 млн нанесен коммерческим предприятиям Марселя из-за погромов в минувшие дни. Такие данные представил в воскресенье в эфире радио France Info председатель торгово-промышленной палаты "Экс-Марсель-Прованс" Жан-Люк Шовен.

"Страховщики оценивают убытки в более чем €100 млн", - сказал глава палаты, объединяющей свыше 100 тыс. коммерсантов в департаменте Буш-дю-Рон. Шовен отметил, что сумма учитывает как прямой ущерб, так и операционные убытки. "Только в Марселе пострадали почти 400 магазинов", - уточнил он.

По словам главы палаты, нападениям подвергались бутики в центре города и точки в торговых центрах, независимо от того, что они продавали. Владельцам некоторых магазинов потребуются месяцы, чтобы ликвидировать ущерб, особенно это касается тех, чьи складские помещения были разграблены полностью, считает Шовен.

Власти Марселя 2 июля пообещали выделить €2 млн на оказание помощи пострадавшим коммерсантам. Владельцев магазинов освободят от уплаты местного налога на наружную рекламу до конца лета, власти помогут обезопасить торговые точки от повторных посягательств грабителей. €1 млн решено внести в партнерский фонд поддержки ремонта витрин. Будет также организована специальная консалтинговая ячейка страховой федерации France Assureurs.