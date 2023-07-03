В двух районах Колымы объявили экстренное предупреждение

Прогнозируется пожарная опасность пятого класса

ТАСС, 3 июля. Спасатели объявили на 3-4 июля экстренное предупреждение в Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность пятого класса (комплексный показатель пожарной опасности более 10 тыс. градусов по Цельсию). В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

В понедельник в Тенькинском и Хасынском районах Магаданской области уже в утренние часы температура воздуха выше отметки плюс 25 градусов. Осадков и ветра нет.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При пятом классе наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени суток, а в наиболее опасных местах - круглосуточно. Для патрулирования привлекаются рабочие и служащие лесхозов, пожарные дружины и полиция. Авиационное патрулирование проводится не менее трех раз в сутки по каждому маршруту, для чего при необходимости привлекается дополнительное количество самолетов и вертолетов.