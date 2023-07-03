В Приморье сошли с рельсов три вагона и локомотив

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Сход трех вагонов и локомотива произошел на железнодорожном перегоне в Приморье, движение открыто по четному пути, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

"3 июля 2023 в 7:33 (00:33 мск - прим. ТАСС) по местному времени на перегоне Анисимовка - Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново - Партизанск ДВЖД открыто движение по четному пути", - говорится в сообщении ДВЖД.

Для ликвидации последствий на место происшествия были направлены восстановительные поезда станций Партизанск и Первая Речка. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.

Сход произошел в воскресенье в 21:46 (14:46 мск) на перегоне Анисимовка - Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново - Партизанск. Пострадавших и угрозы экологии нет. В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры ТАСС уточнили, что поезд грузовой.