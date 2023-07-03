Бывшего вице-президента РЖД Акулова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Михаилу Акулову также запретили пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться без разрешения следователя или суда со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего советника гендиректора ОАО "РЖД", бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам компании Михаила Акулова и руководителя ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрея Воронина и назначил им домашний арест. Об этом сказано в тексте решения суда по апелляции на арест обвиняемых, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановление судьи Мещанского районного суда города Москвы от 28 марта 2023 года о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Акулова М. П. и Воронина А. В. изменить. Меру пресечения в отношении Акулова М. П. и Воронина А. В. - заключение под стражу - изменить на домашний арест. Освободить Акулова М. П. и Воронина А. В. из-под стражи в зале суда", - сказано в апелляционном постановлении Мосгорсуда. Там отмечается, что обоим фигурантам дела запрещается пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться без разрешения следователя или суда со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу.

Мосгорсуд назначил Акулову и Воронину домашний арест на срок до 7 июля. Однако, как сообщили ТАСС в Мещанском районном суде Москвы, 27 июня им был продлен срок домашнего ареста еще на два месяца.

Акулов и Воронин были арестованы в феврале 2023 года. Как заявили ТАСС в Мещанском суде, первому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере и растрата в особо крупном размере. Второй же проходит только по делу о растрате. Суть обвинений в суде не уточнили.

Как пишет газета "Коммерсантъ", обоим вменяют в вину растрату более 330 млн рублей, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. При этом в ходе расследования выяснилось, что признанная потерпевшей стороной дочерняя структура РЖД - ОАО "Федеральная пассажирская компания" - еще четыре года назад, предъявив банковские гарантии, вернула себе 90% суммы, которую следствие сейчас считает похищенной.

Михаил Акулов работал в должности советника генерального директора ОАО "РЖД", а до этого занимал пост вице-президента компании по пассажирским перевозкам. В 2004-2005 годах он был руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта России, в 2010-2016 годах - генеральным директором ОАО "Федеральная пассажирская компания". В 2014 году Акулову присвоили звание заслуженного работника транспорта Российской Федерации. Он также был первым заместителем министра путей сообщения РФ с марта 2004 года по ноябрь 2005 года. Акулова освободили от должности вице-президента РЖД в 2017 году, тогда же должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, была упразднена. В 2019 году освобожден от должности советника президента РЖД.