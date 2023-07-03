В Магаданской области горит более 75 тыс. га леса

На тушение привлекли 548 человек и 23 единицы техники

ТАСС, 3 июля. Спасатели за сутки зарегистрировали на территории Магаданской области 92 природных пожара на площади 77 200 га. К настоящему времени из них ликвидировано только 9 пожаров на площади 1 302 га, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На территории области за сутки зарегистрировано 92 природных пожара на площади 77 200 га, из них ликвидировано 9 пожаров на площади 1 302 га. Всего на тушение привлечены 548 человек и 23 единицы техники. На особом контроле находится природный пожар на особо охраняемой природной территории заповедник "Магаданский", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, в рамках межрегионального маневрирования на территории области работают 327 человек: с авиабаз Приморья, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, из федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы, Казани, Иркутска, Читы и Красноярска. Кроме этого, ведет работу самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России, также на территории Магаданской области работает самолет-зондировщик Ан-26 для вызова дождей.

На территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.