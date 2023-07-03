В Приморье из-за схода локомотива с вагонами задержали пригородный поезд

На путях проводят восстановительные работы

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Пригородная пассажирская электричка задержана из-за схода локомотива и вагонов грузового поезда в Приморье, ожидается задержка грузовых поездов, сообщила в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, повреждено верхнее строение пути и опоры контактной сети. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Задержан пригородный электропоезд сообщением Фридман - Владивосток, ожидается задержка грузовых поездов. Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в рамках которой будет дана оценка содержанию путевого хозяйства и подвижного состава, действиям локомотивной бригады, порядку проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сход локомотива и трех вагонов грузового поезда произошел на перегоне Анисимовка - Тигровый Дальневосточной железной дороги (Приморский край) в воскресенье в 21:55 (14:55 мск), локомотив и один из вагонов опрокинулись набок. Как сообщила ранее Дальневосточная железная дорога (ДВЖД), пострадавших и угрозы экологии нет.