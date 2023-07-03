Обвиняемого в разбойном нападении жителя Приморья экстрадировали из Белоруссии в Россию

Его поместили в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Жителя Приморья, обвиняемого в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, экстрадировали в Россию из Белоруссии. Он помещен в СИЗО в Приморье, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

"В отношении подозреваемого следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере - прим. ТАСС). Мужчина, желая избежать ответственности за содеянное, скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в 2021 году в международный розыск. Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю была получена информация о нахождении злоумышленника в Турции, однако он успел покинуть страну. После издания международного уведомления разыскиваемый в феврале 2023 года был задержан в Республике Беларусь. В настоящее время он экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году злоумышленник проник с сообщниками в помещение сторожевого пункта, где, используя предмет, похожий на автомат, похитил у охранника три мобильных телефона. После чего он проник на склад, откуда в составе группы лиц похитил имущество, принадлежащее генеральному директору местной организации, на общую сумму свыше 11 млн рублей.