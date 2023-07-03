Блиновскую оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции в 2019 году

Основатель проекта "Марафон желаний" не стала оспаривать решение суда и выплатила 20 тыс. рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания основателя проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской уже привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка трудоустройства бывшего налогового инспектора, которая до этого выезжала к блогеру с проверками. Как сообщили ТАСС в суде, за это нарушение в 2019 году Блиновскую оштрафовали на 20 тыс. рублей, она признала вину по административному делу.

"Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тыс. рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Привлекаемое к административной ответственности лицо признало вину в том, что нарушило правила найма, трудоустроив в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Однако ее защитник в суде заявила, что Блиновская сделала это неумышленно, а допущенное нарушение устранено", - рассказала собеседница агентства. Блиновская не стала обжаловать решение о штрафе и выплатила его в установленном законом порядке.

Как следует из постановления суда, организация Блиновской заключила договор с экс-налоговиком, назначив ее на должность администратора учебной группы блогера, не уведомив об этом в соответствии с российским законодательством предыдущего работодателя. Факт совершения правонарушения установила Замоскворецкая межрайонная прокуратура, которая настаивала в суде на признании Блиновской виновной.

Согласно верифицированным корреспондентом ТАСС данным из открытых источников, до найма на работу бывшего государственного налогового инспектора с Блиновской в судебном порядке было взыскано около 5 тыс. рублей недоимки по налогу на имущество и госпошлина в бюджет межрайонной ИФНС по Ярославской области, где должность государственного инспектора тогда занимала устроившаяся позже в ее компанию администратором группы.

Суть административного дела

В материалах административного дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, говорится, что, согласно российскому законодательству, работодатель при заключении трудового договора в течение двух лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. "Должность государственного налогового инспектора является должностью, на которую распространяются обязанности и запреты в сфере противодействия коррупции, в том числе ограничения при новом трудоустройстве", - говорится в документах.

Сообщение в налоговую инспекцию, где работала госслужащая и выезжала с проверками к Блиновской, оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя. Затем сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора. Подпись работодателя заверяется печатью организации или печатью кадровой службы, следует из постановления суда.

Вместе с тем Московский городской суд за три года проведения тренингов Блиновской (с 2020 года по 2023 год) по ее требованиям запретил нескольким десяткам крупных провайдеров хостингов, а также Telegram-каналам, не имеющим отношения к блогеру, распространять аудио- и видеоматериалы со всеми появляющимися у нее марафонами, информация о которых незаконно там распространялась и продавалась.

В рамках возбужденного в этом году уголовного дела о неуплате блогером и ее супругом 918 млн рублей налогов, из которых блогер выплатила 30 млн рублей, Блиновской избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Блиновскому - запрет определенных действий.