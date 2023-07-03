3 июля, 01:33

На Филиппинах из-за извержения вулкана готовятся к эвакуации еще 30 тыс. человек

Жителям, проживающим в пределах восьми километров от вулкана, рекомендуют быть готовыми срочно покинуть дома

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Филиппинские власти готовятся дополнительно эвакуировать 30 тыс. человек из зоны опасности в районе извергающегося вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай). Об этом в понедельник сообщила газета Manila Standard.

Жителям, проживающим в пределах восьми километров от вулкана, было рекомендовано подготовиться к срочной эвакуации. "В любой момент потребуется вывезти еще по меньшей мере 8 тыс. семей, или 30 тыс. человек. Опять же, это в дополнение к тем, кого мы уже эвакуировали. Можете только представить, какое количество транспортных средств нам понадобится для их перемещения. Даже с учетом тех средств, уже развернутых Вооруженными силами Филиппин для осуществления эвакуации, по нашим оценкам, она займет три с половиной дня", - сказал депутат от избирательного округа в провинции Албай Джоуи Сальседа, сославшись на рекомендации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Как ранее информировало Филиппинское агентство новостей, в результате начавшегося 11 июня извержения вулкана Майон эвакуировали 13,8 тыс. человек. Местные власти выделили около $500 тыс. на обеспечение эвакуированных гуманитарной помощью, в том числе запасами воды и продовольствия, предметами первой необходимости.

Вулкан Майон высотой около 2 500 м является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. Последний раз Майон извергался в январе 2018 года. 

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