В Хабаровском крае лесные пожары охватили свыше 18,9 тыс. га

Всего в регионе зарегистрировали 21 пожар

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до более 18,9 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.

"Зарегистрирован 21 пожар на общей площади 18 972 га", - говорится в сообщении. Накануне огнем было охвачено около 15,3 тыс. га.

Крупные пожары зарегистрированы на севере Хабаровского края - в Охотском и Аяно-Майском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Они возникли от гроз. Небольшие возгорания фиксируются также в других районах региона.

К борьбе с огнем привлечены 197 человек, задействовано 8 единиц техники, работает 9 воздушных судов. За сутки было потушено три возгорания на площади 375 га.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 343 пожара на общей площади более 195,2 тыс. га. В крае ввели режим ЧС.