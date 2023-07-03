В Японии почти полмиллиона человек получили предписание об эвакуации из-за ливней

Уровень угрозы в связи с возможными подтоплениями и оползнями был поднят до четвертого уровня по пятибалльной шкале

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Почти полмиллиона человек на юго-западе Японии получили в понедельник предписание об эвакуации в связи с угрозой разлива рек и схода оползней из-за продолжающихся в этом регионе страны ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по крайней мере 115 тыс. человек в городе Курумэ (юго-западная префектура Фукуока) получили распоряжение об эвакуации, а уровень угрозы в связи с возможными подтоплениями и оползнями был поднят до четвертого уровня по пятибалльной шкале.

Сложная ситуация также складывается в юго-западной префектуре Кумамото, где к настоящему времени призвали эвакуироваться более 360 тыс. человек.

Юго-запад Японии каждое лето сталкивается с мощными ливневыми дождями, которые приводят к разливам рек, подтоплениям обширных территорий, сходам оползней и человеческим жертвам.