В Красноярском крае задержали организатора незаконной добычи полезных ископаемых

Мужчину заключили под стражу

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Полиция в Красноярском крае задержала мужчину, который в Емельяновском районе организовал незаконную добычу полезных ископаемых на более чем 12 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Гражданин одного из государств СНГ организовал разработку карьера в Емельяновском районе. На данной местности производилась добыча ПГС (песчано-гравийной смеси), щебня и песка, которые пользуются высоким спросом на рынке стройматериалов. В дальнейшем полезные ископаемые перерабатывались на специальном оборудовании. <…> Незаконный доход составил более 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Необходимой лицензии на осуществление деятельности у мужчины не было. "Следователями ГСУ ГУ МВД России по краю в отношении фигуранта 1967 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Злоумышленник был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну. В настоящее время он заключен под стражу", - пояснили в ведомстве.