На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек

Специалисты устанавливают обстоятельства аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили ТАСС в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону в понедельник.

"На 44-м километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП пять человек погибли", - сказала собеседница агентства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в Госавтоинспекции. Позже там сообщили журналистам, что водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир Hyundai умер в машине скорой помощи.

"При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины", - отметили в Госавтоинспекции.