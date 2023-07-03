Лесопожарную группировку в Хабаровском крае усилят специалистами из Омска и Приморья

В регионе действуют режим ЧС и запрет на посещение лесов

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные из Омской области и Приморского края направлены на помощь в тушении огня в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"В регионе сейчас тяжелая обстановка, установлен высокий класс пожарной опасности. Количество обнаруживаемых пожаров с каждым днем увеличивается. Для устранения действующих возгораний и укрепления пожарных группировок в северные районы направлено 50 человек омского отделения ФБУ "Авиалесоохраны", ожидаем прибытия еще 50 специалистов из Приморья", - говорится в сообщении. На прошлой неделе группировку также усиливали специалистами из Приморского края. Кроме того, привлекали специалистов из Бурятии.

В Хабаровском крае тушат 21 лесной пожар. Очаги расположены в труднодоступных местах Охотского, Аяно-Майского и Николаевского районов, их общая площадь составляет порядка 19 тыс. га. Причина пожаров - летние грозы. В тушении задействованы 197 сотрудников, работают 9 воздушных судов и 8 единиц техники. Возгорания не представляют опасности значимым объектам экономики и населенным пунктам.

На территории всего региона введен режим ЧС, действует запрет на посещение лесов.