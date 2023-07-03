В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

Пострадавшая площадь посевов составила 234 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Режим ЧС на региональном уровне ввели в Новосибирской области из-за сложных агрометеорологических явлений. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

"На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне", - сказал он.

Пострадавшая площадь посевов составила 234 тыс. га. При том что общая площадь посевов - 2,35 млн га.

Он уточнил, что ранее из-за сложных агрометеорологических явлений в 20 районах области был введен режим ЧС.

Ранее сообщалось о гибели посевов льна и озимых культур. В середине июня в отделе агрометеорологии Западно-Сибирского УГМС сообщили ТАСС, что снижение урожайности озимых культур может достигнуть 20%. Синоптики отмечают, что суховеи, ветры с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющие на полевые культуры, наблюдаются уже в 21 из 30 районов области.