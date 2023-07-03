В Приангарье директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина

По предварительной информации, погибшие могли отравиться ядовитыми парами

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Директор автозаправочной станции и его сожительница погибли в Иркутской области при проведении работ по очистке цистерны для бензина. Возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, 2 июля на одной из автозаправочных станций города Тайшет при проведении работ по очистке цистерны (резервуара) из-под бензина погибли 42-летний директор предприятия и его 35-летняя сожительница", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, погибшие не использовали средства защиты дыхания и могли отравиться ядовитыми парами.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изъята документация. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.