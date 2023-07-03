Суд огласит приговор полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерове 10 июля

Они обвиняются в халатности

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Приговор пятерым сотрудникам ГУ МВД в Кемерове по резонансному делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года огласят 10 июля. Об этом сообщается в понедельник на сайте Заводского районного суда.

"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Судебное заседание назначено на 10 июля, 09:30 (05:30 мск, прим. - ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте суда.

Преступление было совершено в январе 2020 года и получило широкую огласку. В ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования, поскольку в одной из квартир была драка, раздавались женские крики о помощи. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. По данным судебно-медицинской экспертизы, девушке было причинено около 111 травм и телесных повреждений, которые наносились на протяжении 12 часов, в результате чего она умерла. Убийцей оказался ее бывший молодой человек, которого позднее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фигурантами уголовного дела проходят пять человек: двое полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Они обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Обвинение просит двум полицейским, не приехавшим на вызов, по 3,5 года колонии общего режима, трем диспетчерам, которые проигнорировали вызов, - от 2,5 до 3,5 года колонии общего режима.