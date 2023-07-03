3 июля, 05:11
Военная операция на Украине

СМИ: на Украине погиб еще один американский наемник

По информации CBS, 15 месяцев назад Иан Торторичи присоединился добровольцем к иностранному легиону ВСУ

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Ветеран морской пехоты США Иан Торторичи, воевавший на стороне Киева, погиб на Украине. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, Торторичи 15 месяцев назад присоединился добровольцем к иностранному легиону ВС Украины. Как отмечает телеканал, он погиб на прошлой неделе в Краматорске. Смерть подтвердили его родственники.

В конце мая пресс-служба СК РФ сообщила, что более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне СВО. В сообщении отмечалось, что в их числе 366 граждан Грузии, 234 человека из США, 233 - из Великобритании, 185 - из Сирии, еще 70 - из Канады. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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