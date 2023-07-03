В Дели над резиденцией премьер-министра Индии заметили беспилотник

Полиция города проводит проверку после сообщения об обнаружении дрона от служащих Специальной группы защиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июля. /ТАСС/. Полиция Дели проводит проверку после того, как над резиденцией премьер-министра Нарендры Моди заметили беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник сообщило агентство ANI.

По его данным, в понедельник около 05:30 утра (03:00 мск) полиция получила сообщение от служащих Специальной группы защиты, обеспечивающей охрану премьер-министра Индии, что над его резиденцией заметили беспилотный летательный аппарат. При этом запуск дронов вблизи резиденции запрещен.

"Были проведены тщательные поиски в прилегающих районах, но ничего похожего [на беспилотный летательный аппарат] не было найдено. В настоящее время ввиду особого статуса этого места полиция проводит расследование. Картина будет ясна после выяснения всех фактов", - заявили в полиции.