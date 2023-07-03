В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории региона установилась аномальная жаркая погода и грозовая активность

ТАСС, 3 июля. Власти Якутии ввели режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

"Аномальная жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии. В связи с этим на всей территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписан сегодня главой Якутии Айсеном Николаевым", - сообщили в правительстве региона.

Режим ЧС позволит усилить меры по тушению пожаров, а также увеличить силы и средства, в том числе с привлечением федерального центра.

"Последняя неделя характеризуется аномально высокими температурами на большей части республики, - отметил Николаев на оперативном совещании. - В Якутии сегодня самые высокие температуры в целом по стране, далеко за плюс 30 градусов. Сухие грозы, которые сейчас массово идут, привели к тому, что в последние дни растет количество пожаров на 20-30, хотя каждый день тушится 10-20 пожаров".

По состоянию на утро 3 июля, в регионе зарегистрировано 110 лесных пожаров на площади 61 164 га и 2 ландшафтных пожара на площади 3 185 га. Большинство возгораний произошло на труднодоступных и удаленных территориях.

В тушении пожаров задействовано 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.