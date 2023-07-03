В Благовещенске произошел пожар в котельной

Пострадавших нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные в Благовещенске в Амурской области локализовали открытое горение в котельной на площади 1 тыс. кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Благовещенске загорелась кровля котельной. Проводится проливка и разборка конструкций. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении. По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, пострадавших нет.

На данный момент в тушении задействовано 48 человек с применением 12 единиц техники.