3 июля, 07:31

В Благовещенске произошел пожар в котельной

© МЧС России

Пострадавших нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные в Благовещенске в Амурской области локализовали открытое горение в котельной на площади 1 тыс. кв. м, сообщается в  Telegram-канале МЧС России.

"В Благовещенске загорелась кровля котельной. Проводится проливка и разборка конструкций. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении. По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, пострадавших нет.

На данный момент в тушении задействовано 48 человек с применением 12 единиц техники. 

Теги:
РоссияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
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