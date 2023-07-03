3 июля, 06:51,
обновлено 3 июля, 06:57
Военная операция на Украине

ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения на главу Крыма

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

По данным спецслужбы, россиянина, завербованного СБУ для подрыва автомобиля Сергея Аксенова, задержали

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова, завербованный для этой цели Службой безопасности Украины гражданин РФ задержан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины, - сообщили в ЦОС. - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 г. р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу". По данным ФСБ, в июне этого года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Крыма и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики.

"Довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Он заключен под стражу. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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