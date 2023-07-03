3 июля, 06:55,
обновлено 3 июля, 07:13

В центре Токио произошел взрыв

Пострадали четыре человека

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник в одном из зданий в центральной части Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел в центральном районе Минато недалеко от железнодорожной станции Симбаси. Судя по видеокадрам с места происшествия, выложенным в социальных сетях, взрыв произошел в здании, в котором находятся несколько кафе и ресторанов. Сейчас там началось возгорание, на месте работают по меньшей мере пять пожарных расчетов. По словам очевидцев, перед взрывом в здании ощущался запах газа.

По данным спасателей, по крайней мере четыре человека пострадали в результате случившегося. Местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

В новость внесены изменения (10:13 мск) - появилась информация о пострадавших. 

Теги:
Япония
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