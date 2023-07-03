В Коми жителей просили не использовать воду из реки Колвы до ликвидации нефтеразлива

Разлив произошел из-за отказа промыслового трубопровода компании "Нобель-Ойл"

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /ТАСС/. Жителей Усинского округа Республики Коми попросили временно воздержаться от использования воды из реки Колвы на время ликвидации последствий нефтеразлива. Разлив произошел из-за отказа промыслового трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском месторождении, сообщил глава администрации Усинского округа Николай Такаев.

"До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях"- сообщил Такаев в своем Telegram-канале.

По его данным, 2 июля поступил сигнал о том, что на промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. На территории округа действует режим "Повышенная готовность". Для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и 4 единицы техники.

Прокуратура Усинска организовала проверку в связи с происшествием на нефтесборном коллекторе компании "Нобель-Ойл", в результате которого произошло попадание нефтесодержащих продуктов на рельеф местности и в реку Колву, сообщила республиканская прокуратура.

Следователи СК в Усинске в рамках процессуальной проверки выясняют причины и обстоятельства разлива нефтесодержащей жидкости.